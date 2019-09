Nicku Carterju mlajši brat grozil, da bo umoril njegovo nosečo ženo

Potem ko je Aaron Carter grozil starejšemu in bolj slavnemu bratu Nicku Carterju, da bo umoril njegovo nosečo ženo, je pevec skupine zoper brata sprožil ukrep za prepoved približevanja.

Nick je skupaj s sestro Angelo zaprosil za prepoved približevanja. FOTO: Profimedia

39-letni Nick Carter, član skupine Backstreet Boys, je zoper mlajšega, 31-letnega brata Aarona Carterja dosegel prepoved približevanja. Aaron naj bi Nicku grozil, da mu bo umoril njegovo nekaj mesecev nosečo ženo. Nick naj bi doma večkrat poudaril, da se je bratovo stanje poslabšalo in da se mu zdi, da je lahko tudi nevaren za okolico.

Aaron se mora zaradi vloge za prepoved približevanja Nicku, njegovi družini in njegovemu domu izogibati na najmanj 30 metrov. Aaron naj bi bil nad Nickovo odločitvijo osupel:"Nikogar nočem poškodovati, sploh svoje družine ne." Nick odločitev kmalu obžaloval "Po tehtnem razmisleku s sestro Angel obžalujeva, da sva se odločila za prepoved približevanja," je ameriškim medijem sporočil Nick in dodal,"ker se je Aaron zaskrbljujoče vedel in zaradi njegovih groženj, da bo umoril mojo ženo in mojega nerojenega otroka, nama ni preostalo drugega, kot da ukreneva vse, kar lahko, da bi zavarovala sebe in družino."Dodal je, da imata rada svojega brata in upata, da bo dobil pomoč, ki jo očitno potrebuje, preden bo poškodoval sebe ali koga drugega.

Aaron je Nicku zameril odločitev. FOTO: Profimedia

'Zaključila sva do konca življenja' Aaron je bratu odločitev zameril, kot je to izrazil na družbenih omrežjih."Lepo se imej ,Nick Carter. Zaključila sva do konca življenja,"je zapisal 31-letnik, za katerega je znano, da ima precej bogato zgodovino zaradi drog in težav z duševnim zdravjem.

Nekoč sta si bila brata zelo blizu, Nick je Aaronu pomagal tudi, da bi mu uspelo kot glasbeniku. FOTO: Profimedia