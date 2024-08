Nicku Cavu se je življenje zaradi smrti dveh otrok popolnoma zrušilo

Nick Cave je razmišljal o žalosti, ki jo je doživel po smrti svojih dveh sinov v letih 2015 in 2022. Sin Arthur je umrl pri 15 letih, ko je zaradi prepovedanih substanc padel s pečine blizu družinskega doma v Brightonu. Starejši sin Jethro pa je umrl sedem let pozneje, le nekaj dni po tem, ko so ga izpustili iz zapora. Zvezdniku je še danes težko govoriti o tragični preteklosti.

Nick Cave se je zlomil, ko je razpravljal o tragični smrti svojih dveh sinov. 66-letni frontman skupine Bad Seeds je leta 2015 izgubil 15-letnega Arthurja, potem ko je mladenič prvič vzel prepovedano substanco in padel s pečine blizu njihovega doma v Brightonu. Njegov drugi sin Jethro Lazenby pa je umrl v Melbournu leta 2022, star 31 let, nekaj dni po tem, ko so ga izpustili iz zapora. Boril se je z odvisnostjo od drog in shizofrenijo ter dva meseca pred smrtjo napadel lastno mamo. V Avstraliji rojen glasbenik Nick je v preteklih letih odkrito govoril o tragedijah, ki so zaznamovale njegovo življenje.

Nick Cave FOTO: Profimedia icon-expand

Nick se je pojavil v promocijskem posnetku za svoj prihajajoči intervju za Australian Story, kjer je priznal je, da se je njegov življenjski slog po Arthurjevi smrti popolnoma spremenil. "Tista ideja, da umetnost premaga vse, zame preprosto ne velja več," je dejal in dodal: "Žal mi je, a o tem mi je pravzaprav zelo težko govoriti." V začetku leta je Cave priznal, da si ne more pomagati, da ne bi čutil občutka krivde po tragični izgubi njegovih sinov, in izjavil, da je "proti naravi", če starš pokoplje svojega otroka. Ko ga je Guardian vprašal o tem, ali se čuti odgovornega za smrt svojih sinov, je odgovoril: "Mislim, da je to nekaj, kar ljudje, ki izgubijo otroke, čutijo, ne glede na situacijo, preprosto zato, ker je edina stvar, ki bi jo moral storiti, ta, da ne dovoliš svojemu otroku, da umira. Ena stvar, ki jo moraš narediti, je, da zaščitiš svoje otroke," je dodal. O tem, ali ima občutek krivde, ker so droge igrale vlogo pri Arthurjevi smrti, je priznal: "V neki majhni meri mogoče. Poglejte, te stvari so v našem DNK zapisu, podedovane so. Nočem da bi sklepali o Arthurju, ki je bil samo mlad fant, da je bil zaljubljen v droge, ker ni bil."