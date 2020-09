Nicky Hilton: Paris ni želela, da si najina mati ogleda dokumentarec

Nicky je nadaljevala: "Smejali sva se. Jokali. Tako sem ponosna nanjo, ker je preživela veliko in podoživeti zgodbo s celim svetom je izredno pogumno." V dokumentarcu je Paris spregovorila podrobno o svojem obdobju, ki ga je preživela v internatu Provo v Utahu. Vesela je, da njena družina končno vidi, kaj je v resnici doživela. "Osebje je neprestano govorilo grde besede. Vedno sem se počutila slabo. Mislim, da je bil njihov cilj, da nas psihično uničijo. Prav tako so nas fizično večkrat napadli. Želeli so nas prestrašiti, da bi se jih bali in jih ubogali ter upoštevali njihove nasvete," je pred premiero povedala 39-letnica.

Nicky je priznala, da je izredno ponosna na svojo starejšo sestro, ker je spregovorila o tako osebni zadevi in s tem odprla pot tudi drugim, ki so imeli podobno izkušnjo."Dobivam ogromno sporočil od ljudi, ki jih poznam in so doživeli podobne stvari, hkrati pa tudi sporočila neznancev, ki pravijo, da so veseli in se ne počutijo več same. Tako sem navdušena, da je to storila. Mislim, da je bilo veliko ljudi šokiranih, ko so videli, da je lahko kraljica glamuroznosti tudi ranljiva."