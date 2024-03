Nicky Hilton po skoraj dveh letih razkrila ime sina: Ime je nenavadno

Nicky Hilton je junija 2022 rodila dečka, katerega ime je bilo vse do nedavnega strogo varovana skrivnost. Javnost nikakor ni uspela izvedeti, kako je 40-letnica poimenovala svojega tretjega otroka, zdaj pa je novico o tem, da je sinu ime Chasen, z mediji ekskluzivno delila kar zvezdnica sama.

OGLAS

"Ime nam je bilo všeč in bilo je nenavadno," je v nedavnem intervjuju za Us Weekly zaupala Nicky Hilton, ki je po skoraj dveh letih končno razkrila, kako je poimenovala svojega tretjega otroka. Deček, ki se je rodil junija 2022, nosi ime Chasen. Od njegovega rojstva pa vse do zdaj javnost ni uspela izvedeti, kako je dojenčku ime, saj se je 40-letnica odločila, da bo to ostala strogo varovana skrivnost.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Zdaj je poleg imena edinega sina, ki sta ga z navdušenjem sprejeli tudi šestletna Lily-Grace Victoria in petletna Theodora Teddy Marilyn, spregovorila tudi o njihovem družinskem življenju. "Sin poskuša govoriti. Pove veliko besed, a še ne celih stavkov," je povedala. Obenem je še dodala, da sta starejši sestrici do njega izjemno pozorni. "Obožujeta ga in nista nič ljubosumni. Veliko srečo imam, da se moji otroci dobro razumejo. Dekleti se občasno sporečeta, a sicer se razumejo," je razkrila.

Hiltonova ima otroke z možem Jamesom Rothschildom, kot pravi bogata sestra Paris Hilton, pa je deček zelo podoben svojemu očetu. "Je zelo, zelo resen. To je srčkano," je dejala in razkrila, da bo malček jeseni začel obiskovati vrtec. Modna oblikovalka je mnenja, da je najstarejša hčerka zelo podobna njej, čeprav je malo bolj tiha in zadržana. "Mlajša hči je zelo dekliška oziroma ženstvena," je še povedala v intervjuju.