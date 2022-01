Nicky Hilton Rothschild se bo z možem Jamesom razveselila tretjega otroka

Sestra starlete Paris Hilton , Nicky Hilton Rothschild , se bo kmalu razveselila tretjega otroka. Z možem Jamesom , ki izvira iz premožne ameriške družine Rothschild, se bosta novorojenčka razveselila v poletnih mesecih. Par že ima dve hčerki, petletno Lily Grace Victorio in štiriletno Theodoro 'Teddy' Marilyn .

Nicky Hilton Rothschild in mož James Rothschild

Zvezdnica, ki je tudi uspešna poslovna ženska, je aprila sodelovala z blagovno znamko otroških oblačil Dotty Dungarees , med skupno promocijsko kampanjo pa je odgovarjala na vprašanja oboževalcev, ki jih je zanimalo, kako preživlja čas med pandemijo. Hiltonova je dejala, da je prednost tega časa predvsem ta, da lahko več časa preživi z družino: "Morda je čudno, ampak to, da hiše nisem zapustila tudi po več dni, mi je bilo všeč. Bili smo v sproščenem domačnem vzdušju in nekaj tako prijetnega je bilo v tem, da sem bila zaprta s svojo družino. Preživljanje časa z družino je bilo vsekakor pozitivna stran pandemije."

Februarja 2022 je za revijo People spregovorila o tem, kaj je bila največja lekcija, ki se je je naučila med vzgajanjem dveh hčera: "Potrpljenje in da sem ob njiju najboljša različica sebe." Slavna dedinja hotelirja Hiltona pa je razkrila tudi izzive, s katerimi se srečujejo starši: "Mislim, da nosimo vse mame materinsko krivdo. Vse bi se lahko bolj potrudile glede tega, saj je še zmeraj pomembno, da počnemo stvari, ki jih imamo rade. Ne pustite svojim otrokom, da popolnoma prevzamejo nadzor nad vašim življenjem. Poiščite ravnovesje med tem, da ste mati in sama svoja oseba. Vsakič, ko grem na službeno potovanje, se počutim krivo, da zapuščam otroka. Hkrati pa menim, da tudi s tem dajem zgled hčerkama, saj me vidita početi stvari, ki jih počnem z veseljem. Želim si jima biti zgled."