Nicky Hilton sestro Paris naučila, kako zamenjati plenico

Natančnih navodil, kako biti dobra mama, ni, a pomaga, če so ti v pomoč lastne izkušnje ali pa izkušnje bližnjih. To srečo ima tudi Paris Hilton , ki je letos januarja prvič postala mama sinu Phoenixu . Prav svoji sestri Nicky se namreč lahko zahvali, da jo je naučila, kako dojenčku pravilno zamenjati plenico.

"Paris je bila ustvarjena za to, da postane mama," je na eni od nedavnih zabav za PageSix spregovorila 39-letna Nicky, ki je obenem tudi priznala, da je ona zaslužna za to, da njena starejša sestra sedaj zna zamenjati plenice. "Jaz sem jo naučila," je povedala modna oblikovalka, ki je mama treh otrok.

Bogata hotelska dedinja, ki čare starševstva prvič okuša z možem Carterjem Reumom, je svojega prvega otroka dobila s pomočjo nadomestne mame. Kot je pred kratkim priznala, njeni domači vse do odhoda v porodnišnico niso vedeli, da sta se s poslovnežem odločila za ta korak. "Vse moje življenje je javno. Nikoli nisem imela ničesar zase in odločila sva se, da želiva to izkušnjo doživeti sama," je povedala didžejka. "Niti moja mama, sestra ali najboljša prijateljica niso vedeli za mojega sina, dokler ni bil star več kot teden dni in sem ga bila pripravljena deliti s svetom," je še dodala.