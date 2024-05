Nicola Coughlan iz serije Bridgerton: Želela sem si več golote

Zvezdnica serije Bridgerton Nicola Coughlan se je počutila opolnomočeno zaradi svojih prizorov spolnih aktivnosti v 3. sezoni serije s soigralcem Lukom Newtonom. Pravzaprav je igralka v intervjuju, objavljenem v torek, za revijo Stylist povedala, da je vztrajala pri več golote med svojimi in Newtonovimi liki, da bi kljubovala sramotilcem telesa. "Posebej sem zahtevala, da se vključijo določene vrstice in trenutki," se je spominjala. "Obstaja scena, kjer sem pred kamero zelo gola, in to je bila moja ideja, moja izbira."

"Počutila sem se, kot da sem tako pokazala zobe vsem, ki obsojajo moje telo. To me je navdihnilo, naredilo močnejšo," je rekla in dodala: "V tistem trenutku sem se počutila čudovito in sem si mislila: 'Ko bom stara 80 let, se želim ozreti nazaj na to in se spomniti, kako prekleto vroča sem bila videti!'"