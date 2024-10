Nicola Peltz Beckham navdušena nad novo tetovažo svojega moža: Pomeni mi vse

Sin slavnih zakoncev Beckham se je namreč odločil, da si vtetovira želvico. Nova telesna poslikava je namenjena pokojnemu dedku njegove žene, kar je Nicolo izjemno ganilo. "Brooklyn je poleg zajčka za babi dodal želvo za mojega dedka. Zdaj sta skupaj za vedno," je zapisala ganjena 29-letnica in dodala: "To mi pomeni vse." Obenem je še pohvalila mojstra tetovaž za njegov talent, saj ji je nova tetovaža njenega moža očitno zelo všeč.

Ob smrti babice ji je poklonila prav posebno objavo na družbenih omrežjih, v kateri se ji je od nje poslovila. "Moje srce je zlomljeno in zelo te pogrešam. Vzgojila si najbolj popolno hčerko in imam to srečo, da jo kličem mama, kar je moje največje darilo v življenju," je med drugim zapisala. Z babico se je odlično razumel tudi Brooklyn, sožalje ob izgubi pa je v komentarjih zapisala tudi Nicolina tašča Victoria Beckham.