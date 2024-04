Nicola Peltz Beckham o poroki z Brooklynom: On je moj najboljši prijatelj

Nicola Peltz Beckham in Brooklyn Beckham sta nedavno praznovala drugo obletnico poroke, ob tej priložnosti pa je manekenka spregovorila o tem, kako sama vidi zakonsko življenje. 29-letnica je dejala, da sta s sinom slavnega nogometaša najboljša prijatelja in da je njun zakon kot spanje brez konca. Obenem je razkrila tudi, kako obeležujeta obletnice.

OGLAS

Nicola Peltz Beckham je že več kot dve leti poročena z Brooklynom Beckhamom, njuna ljubezen pa je iz dneva v dan močnejša. "Najin zakon je kot nekakšen 'sleepover', ki se nikoli ne konča. Kot spanje brez konca. On je moj najboljši prijatelj in tako se počutiva," je povedala na enem od dogodkov, kjer je sodelovala kot promotorka ene od blagovnih znamk.

Nicola Peltz Beckham je že več kot dve leti poročena z Brooklynom Beckhamom, njuna ljubezen pa je iz dneva v dan močnejša. FOTO: Profimedia icon-expand

29-letnica se je dogodka v New Yorku udeležila le dan pred drugo obletnico poroke, zato je reviji People med drugim razkrila tudi, kako bosta z Brooklynom praznovala. "Rekel mi je, da me bo presenetil. Morda je presenečenje še en pes. Psi so moj jezik ljubezni. Ampak upam, da ne, jih imava že pet," se je pošalila.

Zvezdnica je delila tudi nekaj spominov na svoj veliki dan pred dvema letoma, ki je potekal na njenem družinskem posestvu na Floridi. "Moja Nani je bila moja družica. Pred izmenjavo zaobljub sem bila zelo živčna in tik preden me je oče pospremil do oltarja, so vsi začeli ploskati. Vem, da je ona poskrbela za to," je zaupala Nicola in se spomnila še enega posebnega trenutka: "Nekdo nama je dal nasvet, da si morava vzeti nekaj trenutkov zase. Na poroki se včasih veliko dogaja, a midva sva si vseeno nekajkrat uspela vzeti nekaj trenutkov samo za naju."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Ob obletnici, ki sta jo praznovala 9. aprila, se je zvezdnica svojemu možu poklonila s posebno objavo na družbenih omrežjih. "Veselo obletnico, ljubezen moja. Ne morem verjeti, da je minilo dve leti, odkar sva se poročila. Ljubim te z vsem srcem in vsak dan je moja ljubezen do tebe samo še večja. Hvala, ker si moj najboljši prijatelj," je zapisala in delila nekaj poročnih fotografij.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Tudi 25-letnik je svoji ženi namenil nekaj prostora na svojem Instagramu. "Veselo obletnico mojemu angelu. Ti si maslo za moj toast, komaj čakam, da se pomlajšam s tabo. Ljubim te, za vedno," je na šaljiv način zapisal najstarejši od sinov zakoncev Beckham, ki sta zaljubljencema z objavo na Instagram Storyju prav tako čestitala ob obletnici.