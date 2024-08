Nicola Peltz Beckham toži frizerja zaradi smrti psa: Zgrožena sem

OGLAS

Nicola Peltz Beckham je v torek, 30. julija, na vrhovnem sodišču zvezne države New York vložila tožbo proti pasjemu frizerju Jonyju Ceballosu. V dokumentu, ki so ga pridobili ameriški mediji, 29-letnica trdi, da je smrt njene psičke Nale, ki sta jo z možem Brooklynom Beckhamom oznanila v objavi na Instagramu, povzročila namerna in zlonamerna zloraba psov frizerja Ceballosa. Nicola je obtožila negovalno podjetje HoundSpa in njegovo lastnico Debro Deb Gittleman nepremišljenega in zlonamernega ravnanja, saj je Jonyja Ceballosa obdržala zaposlenega tudi po domnevni zgodovini pritožb o tem, da naj bi večkrat slabo ravnal z živalmi in jih zlorabljal.

V skladu s tožbo je Nala zaradi njenih poškodb in hudega stanja poginila dve uri po tem, ko je s Ceballosem zaključila nego v mobilnem kombiju pred Nicolinim domom. "Nala je šla v kombi za nego srečna in zdrava, vendar se je vrnila poškodovana in v hudi telesni stiski. Težko je dihala in piskala in srce ji je močno razbijalo," je dejala v tožbi.

Brooklyn Beckham in čivava Nali FOTO: Instagram - Nicola Peltz Beckham icon-expand

Nicola naj bi nato odpeljala Nalo k veterinarju, ki je bil oddaljen 15 minut vožnje stran, in tam ugotovila, da je Nalin jezik moder, da je imela tekočino v pljučih in da je utrpela nevrološke poškodbe. "Nala je bila priključena na kisik, ko je Nicola v stiski in čustveno spremljala trpljenje svojega psa," se je nadaljevala tožba. Potem ko je bila priča Nalini smrti, je Nicola doživljala hudo čustveno stisko. "V tem primeru gre za prevzem odgovornosti tistih, ki zlorabljajo živali v njihovi oskrbi, in osvetlitev pomanjkanja zaščite lastnikov hišnih ljubljenčkov ter njihovih psov in hišnih ljubljenčkov," je bilo zapisano v tožbi. V izjavi, ki jo je po vložitvi tožbe delila z revijo People, je Nicola dejala: "Še vedno sem v velikem šoku in bolečini zaradi svoje ljube Nale, ki je prejšnji mesec nenadoma poginila zaradi nečesa, kar bi moralo biti rutinsko urejanje. Izkušnjo sem objavila na svojem Instagramu, da bi opozorila, in srce se mi je zlomilo, ko sem slišala grozljive zgodbe številnih ljudi, ki so doživeli enako tragedijo. Tega ne morem prenesti. Ogorčena sem, ko slišim, kako pogoste so zgodbe, kot je Nalina."