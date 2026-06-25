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Nicola Peltz delila fotografijo psička, razkrila tudi nekaj intimnega

Los Angeles, 25. 06. 2026 07.00 pred 24 minutami 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Nicola Peltz je delila fotografijo svojega psička, oboževalci pa so opazili nekaj drugega.

Je šlo le za nedolžno fotografijo ali premišljen odgovor na spor svojega moža z njegovimi starši? To ve samo Nicola Peltz Beckham. Zvezdnica je na Instagramu nedavno objavila fotografijo svojega psička, ki pozira na kavču, v ozadju pa je vidno nekaj velikih uokvirjenih fotografij. Na črno-belih stenskih okraskih je igralka s svojim možem Brooklynom Beckhamom.

Kaj je želela Nicola Peltz Beckham povedati z objavo fotografije na družbenih omrežjih? Je res le nedolžno objavila svojega psička ali je želela na nekoliko posreden način sporočiti družini Beckham, da sta ona in njen mož Brooklyn zdaj individuma? To ve samo ona, a pozornemu očesu sledilcev njena poteza ni ostala neopažena.

Nicola Peltz je delila fotografijo svojega psička, oboževalci pa so opazili nekaj drugega.
Nicola Peltz je delila fotografijo svojega psička, oboževalci pa so opazili nekaj drugega.
FOTO: Instagram

Igralka je na Instagramu delila fotografijo njunega prikupnega psička, medtem ko je počival na kavču. Nič posebnega, a v ozadju je razkrila del njune intime, del njunega doma v Beverly Hillsu. Na uokvirjenih črno-belih fotografijah sta namreč ona in njen mož Brooklyn v objemu. Zvezdnica se k svojemu dragemu stiska brez nedrčka, njega pa izdajajo potetovirane roke. Številni oboževalci so zdaj mnenja, da je s tem želela sporočiti, da sta zelo povezana in da sta zdaj onedva prava družina.

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Njena objava se zdi kot odgovor na spor Brooklyna s svojima slavnima staršema Victorio in Davidom. V začetku leta so se močno sprli, saj se je njun prvorojenec javno obrnil proti njima, razkril nekaj neprijetnih družinskih situacij in svoja starša prosil, naj se ne vtikata več v njegovo življenje. Slavna zakonca njegove želje nista upoštevala, saj ga še vedno javno omenjata v družinskih objavah.

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Ob nedavnem očetovskem dnevu 27-letnik svojemu očetu ni javno čestital, njegova mama pa je kljub temu objavila družinsko fotografijo, na kateri so poleg najstarejšega sina tudi 23-letni Romeo, 21-letni Cruz in 14-letna Harper. Po pričevanjih bližnjih virov je prav to najbolj razjezilo Brooklyna, saj je svoje starše menda že pred časom prosil, naj ga ne vključujejo v svoje objave na družbenih omrežjih. Želi si namreč popolno ločevanje svoje javne podobe od tiste, ki jo promovirata njegova starša.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Nicola Peltz Brooklyn Beckham David Beckham Victoria Beckham družinski spori zasebne fotografije Beverly Hills

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