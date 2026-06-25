Nicola Peltz delila fotografijo psička, razkrila tudi nekaj intimnega

Kaj je želela Nicola Peltz Beckham povedati z objavo fotografije na družbenih omrežjih? Je res le nedolžno objavila svojega psička ali je želela na nekoliko posreden način sporočiti družini Beckham, da sta ona in njen mož Brooklyn zdaj individuma? To ve samo ona, a pozornemu očesu sledilcev njena poteza ni ostala neopažena.

Nicola Peltz je delila fotografijo svojega psička, oboževalci pa so opazili nekaj drugega. FOTO: Instagram

Igralka je na Instagramu delila fotografijo njunega prikupnega psička, medtem ko je počival na kavču. Nič posebnega, a v ozadju je razkrila del njune intime, del njunega doma v Beverly Hillsu. Na uokvirjenih črno-belih fotografijah sta namreč ona in njen mož Brooklyn v objemu. Zvezdnica se k svojemu dragemu stiska brez nedrčka, njega pa izdajajo potetovirane roke. Številni oboževalci so zdaj mnenja, da je s tem želela sporočiti, da sta zelo povezana in da sta zdaj onedva prava družina.

Njena objava se zdi kot odgovor na spor Brooklyna s svojima slavnima staršema Victorio in Davidom. V začetku leta so se močno sprli, saj se je njun prvorojenec javno obrnil proti njima, razkril nekaj neprijetnih družinskih situacij in svoja starša prosil, naj se ne vtikata več v njegovo življenje. Slavna zakonca njegove želje nista upoštevala, saj ga še vedno javno omenjata v družinskih objavah.

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