Nicola Peltz in Brooklyn Beckham objavila uradne poročne fotografije

Nicola Peltz in Brooklyn Beckham, ki sta nedavno dahnila usodni "da", sta na družbenem omrežju delila fotografije razkošne poroke v Palm Springsu. "Gospod in gospa Peltz Beckham" je pod eno izmed objav zapisala nevesta, ki je na obredu nosila tradicionalno belo obleko z dolgo vlečko. Poroka je bila tudi dobrodelno obarvana, saj sta mladoporočenca goste prosila, naj v njunem imenu prispevajo organizaciji, ki pomaga Ukrajini.

Igralka Nicola Peltz in fotograf Brooklyn Beckham sta se v soboto poročila na razkošnem posestvu manekenkine družine v Palm Springsu v Floridi. Priredila sta tridnevno slavje, na katerem je bilo polno znanih imen (pevka Mel C, sestri Serena in Venus Williams, pevec Marc Anthony, kuharski chef Gordon Ramsay, igralka Eva Longoria).

Zvezdnika, ki sta skupaj približno dve leti, sta se nameravala poročiti že prej, a sta morala obred zaradi pandemije prestaviti. Razkošno poroko sta si lahko privoščila, ker oba prihajata iz premožnih družin. Brooklyn je sin nogometaša Davida Beckhama in nekdanje popzvezdnice Victorie Beckham, medtem ko je Nicolin oče poslovnež Nelson Peltz, mati pa manekenka Claudia Heffner. 27-letna Nicola je za posebni dan izbrala dolgo belo obleko modne znamke Valentino, ki ji jo pomagal izbrati njen stilist Leslie Fremar. Obleka je bila personalizirana, saj je nevestina mati nanjo dodala zlobno oko, ki je služilo kot talisman, in osebno sporočilo, ki ga je modna ekipa z modro nitjo všila v obleko, poroča Vogue. Tudi njen mož je izbral tradicionalno poročno opravo – črni suknjič in hlače je kombiniral z belo srajco in metuljčkom.

23-letni Brooklyn si je za poročni priči izbral kar svoja brata – 19-letnega Romea in 17-letnega Cruza, ki sta poleg očeta Davida za mladoporočenca pripravila govor. Po večerji je za glasbo kot DJ poskrbel kar Marc Anthony, na plesišču pa so se zavrtela velika imena Hollywooda – igralka Rashida Jones, režiserja Michael Bay in M. Night Shyamalan (oba sta v preteklosti sodelovala z Nicolo) ter Natalia Bryant, hči pokojnega košarkarja Kobeja Bryanta.

Mladoporočenca sta goste prosila, naj v njunem imenu prispevajo humanitarni organizaciji Care, ki nudi pomoč družinam, ženskam in starejšim ljudem v Ukrajini. Eno izmed zajetnih donacij so prispevali prav nevestini starši. Nicola je fotografijo s svojim očetom, ki jo je pospremil do oltarja, objavila na Instagramu, kjer se mu je zahvalila za "najboljši vikend v mojem življenju".