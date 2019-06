Nicolas Cage: ekspresna poroka, ekspresna ločitev

Marca je bilo videti, da ameriški oskarjevec Nicolas Cage nad zakonskim življenjem še ni obupal. Čeprav so bili za njim že trije ponesrečeni zakoni, je na uradu zaprosil za poročno dovoljenje in se nato tudi poročil.

Igralec je bil do zdaj poročen s Patricio Arquette, Liso Marie Presley in nazadnje z Alice Kim med letoma 2004 in 2016. Od lanskega aprila pa so ga videvali z umetnico ličenja, 34-letno Eriko Koike, s katero se je zelo na hitro poročil v Las Vegasu. A ko naj bi sledili medeni tedni, je ljubezen izpuhtela. Tokrat je namreč obupal že po nekaj dneh zakona in vložil zahtevek za razveljavitev zakona.

Ločitveni spor med 55-letnim igralcem in njegovo mlado ženi, se je nato dodatno zaostril, saj je od njega zahtevala preživnino. Cage je ob zahtevku za razveljavitev zakona navedel tudi, da so njo dvakrat v zadnjih desetih letih zalotili pri vožnji pod vplivom alkohola, leta 2006 pa jo tudi aretirali zaradi nasilja na domu. Ona pa mu je jezno odgovorila, da je zvezdnik škodoval njenemu ugledu ter da je zato izgubila priložnosti za delo.

Drame pa je zdaj očitno počasi konec, 31. maja je namreč sodnik podpisal papirje, da je ločitev uradna, če je prišlo do preživnine oziroma kakšna je višina preživnine, pa še ni jasno.