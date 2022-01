Nicolas Cage in 27-letna soproga pričakujeta otroka

Nicholas Cage se znova podaja v razburljive vode očetovstva. ''Bodoča starša sta vznesena,'' je za revijo People dejal njegov predstavnik. Ob tem ni razkril pričakovanega datuma poroda ter spola podmladka. To bo prvi otrok za 27-letno Riko Shibata. Igralec pa je oče dvema sinovoma. V prejšnjih zvezah sta se mu rodila sedaj 16-letni Kal-El in 31-letni Weston, ki je štiri leta starejši od svoje mačehe.

Riko Shibata in Nicolas Cage

Par se je poročil pred letom dni. V zakon sta skočila februarja 2021 v lasvegaškem Wynn Hotelu. Riko je s poroko postala zveznikova peta soproga. Cage je ob veselem dogodku javno potrdil pomemben korak z besedami: ''Vse je res in midva sva zelo srečna!'' Spoznala sta se na Japonskem, par sta postala takoj po tem, ko je bil razveljavljen igralčev kratek zakon z Eriko Koike . Z njo je skupaj uradno preživel le štiri dni v letu 2019.

Med njima je kar trideset let razlike.

Cage je bil poročen tudi z igralko Patricio Arquette, skupaj sta bila med letoma 1995 in 2001. Poročil se je tudi s Elvisovo hčerko Liso Marie Presley, zakon je trajal dve leti, med 2002 in 2004. 'Večni' da pa je obljubil tudi Alice Kim, s katero je preživel čas med letoma 2004 in 2016.