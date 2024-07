Nicolas Cage Italijo obiskal v družbi 18-letnega sina Kal-Ela

57-letna Fulton je pozneje potrdila, da je bil sin aretiran, kot razlog pa je navedla manično jezo. "V nekaj minutah me je brutalno napadel in utrpela sem resne poškodbe," je dejala v izjavi za People in dodala, da je policiste, ki so prišli na kraj napada prosila, naj sina pridržijo in odvedejo na psihološko oceno, a njeni želji niso ugodili. "Kot mati sem zelo žalostna in zaskrbljena za sinovo duševno zdravje. Pomembno je, da prejme zdravljenje, ki si ga zasluži in ga nujno potrebuje," je takrat še dodala.