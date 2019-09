Nicolas Cage na premieri filma presenetil z novim videzom

Igralec Nicolas Cage se je nedavno udeležil premiere filma Running with Devil, kjer je zaigral v glavni vlogi. Ker je z zlatim globusom nagrajeni 55-letnik na rdečih preprogah vedno urejen od glave do pet, je bil tokrat njegov videz čisto presenečenje. Prikazal se je z dolgo brado in klobukom, ki spominja na tistega, ki ga je nosil Harrison Ford v filmihIndana Jones. Oblečeno je imel jeans jakno, ki jo je na ovratniku krasilo krzno.