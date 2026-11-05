Nicolas Cage na rdeči preprogi z 31 let mlajšo ženo.

Nicolas Cage je na nedavni premieri svojega novega filma Madden v Los Angelesu pritegnil pozornost, ko se je po rdeči preprogi sprehodil v družbi svoje 31 let mlajše žene Riko Shibata, s katero se le redko skupaj pojavljata v javnosti. 62-letni igralec je za dogodek izbral črno obleko z oranžno kravato, njegova 31-letna žena pa je blestela v kratki obleki z geometrijskim vzorcem, ki jo je dopolnila z oranžnimi salonarji.
Zakonca svoje zasebno življenje večinoma ohranjata stran od oči javnosti, zato so njuni skupni nastopi precej redki. Nazadnje so ju skupaj fotografirali septembra letos, ko sta se udeležila odprtja muzeja Lucas Museum of Narrative Art v Los Angelesu.
Njuna ljubezenska zgodba se je začela na Japonskem, kjer sta se spoznala prek skupnih prijateljev med snemanjem Cageevega filma Ujetniki dežele duhov. Leta 2020 sta se zaročila kar prek videoklica, februarja 2021 pa sta se poročila na intimni slovesnosti v Las Vegasu. Septembra 2022 sta se razveselila rojstva hčerke August Francesce, ki je tretji otrok priljubljenega igralca. Cage ima iz prejšnjih razmerij še dva sinova, zakon z Riko pa je njegov peti.
Tokrat sta se zakonca skupaj pojavila ob premieri biografskega filma Madden, v katerem Cage upodablja legendarnega trenerja ameriškega nogometa Johna Maddena. Film spremlja njegovo pot od uspehov v ligi NFL do televizijske kariere in razvoja priljubljene serije videoiger. V filmu nastopa tudi Christian Bale, ki je upodobil lastnika moštva Oakland Raiders Ala Davisa.
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