Nicolas Cage namišljenemu prijatelju svojega sina kupil letalsko karto

Zgodbo o Cageovi dobrosrčnosti je igralcu v podporo v komentarjih delila britanska igralka, da bi ga zaščitila pred zlobnimi jeziki. V objavi je neka ženska namreč razkrila, da ji je zvezdnik želel odvzeti apartma na njen poročni dan. "Mesec dni pred poroko so me klicali iz izbranega hotela, če bi apartma odstopila enemu od zvezdnikov, ki bi bil dalj časa v mojem apartmaju. Zavrnila sem. Na najin poročni vikend sem v bližini apartmaja opazila Nicolasa Cagea. On je tisti, ki je želel uničiti mojo poroko," je zapisala ena od uporabnic.

Igralec ima danes 17-letnega sina Kal-Ela in 32-letnega Westona iz prejšnjih zvez, pred devetimi meseci pa sta skupaj z ženo Riko Shibata, s katero sta se poročila februarja 2022, pozdravila še hčerko August Francesco. Starostne razlike med njegovimi otroki so kar precejšne, a sam je lani priznal, da je izjemno navdušen, da bo ponovno postal oče. "Moji fantje so že odrasli in pogrešam obiske trgovin z igračami. Pogrešam petje uspavank in guganje v gugalnici, kar bom zdaj ponovno lahko počel," je povedal za Access Hollywood.