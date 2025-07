Nicolas Cage o zvezi s Sarah Jessico Parker: Odobrila me ni njena mama

Nicolas Cage je le nekaj ur po tem, ko je Sarah Jessica Parker v oddaji Watch What Happens Live With Andy Cohen potrdila, da sta v preteklosti hodila, spregovoril o njuni romanci. "Mar mi je bilo za Sarah," je za E! News povedal 61-letnik. Igralec je dejal, da menda ni navdušil njene mame in je zato padel na izjemno pomembnem testu.