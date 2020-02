Nicolas Cage: Od junaka do čudaka

56-letni Nicolas Cage nikoli ni bil dolgočasen igralec, poleg bogatega nabora vlog, v katerih je kraljeval v 90. letih in na prelomu tisočletja, je bilo vedno pestro tudi njegovo zasebno življenje. To je morda še bolj zanimivo kot tisto na filmu ...

"Divji" Nicolas Cage v komični grozljivki Poljub vampirja iz leta 1989. FOTO: Profimedia

Rad ima imena stripovskih junakov, tudi v vsakdanjem življenju Znano je, da je Nicolas Cage 1997 za manj kot 140 tisoč evrov kupil dobro ohranjen izvod prve številke stripa Action Comics iz leta 1938, v kateri se prvič pojavi Superman. Strip so mu vmes ukradli, nato pa ga je čudežno dobil nazaj, ko ga je nekdo našel v zapuščeni kontejnerski enoti. Cage je strip leta 2011 na spletni dražbi prodal za slabe dva milijona evrov. Sicer pa se morda kdo sprašuje, od kod mu tako kul priimek. Dejstvo je, da si je svoj rojstni priimek dal spremeniti, saj se uradno piše Coppola, a očitno ni želel biti "obremenjen" s slavno rodbino. Pred tem je moral na avdicijah menda govoriti samo o dejstvu, da je nečak Francisa Forda Coppole, vsi pa so ga spraševali samo o kultni trilogiji Boter inApokalipsi zdaj. Cage je pravzaprav njegovo posvetilo Lukeu Cageu, Marvelovemu nepremagljivemu superjunaku. Morda pa je vse skupaj tudi nekoliko namerno, saj se je tudi lik najprej imenoval Carl Lucas. Presenetljivo pa ni niti to, da ko je njegova tretja žena Alice Kim zanosila, je spet posegel po stripovski zgodovini, ko je iskal ime. Sinu je namreč dal imel Kal-El, po Supermanu. Ali bo mladeniču kriponitska moč kaj pomagala v življenju, pa je že drugo vprašanje ... Nekoč je kupil lobanjo pravega dinozavra Četudi se sliši kot potegavščina in pretiravanje, ali pač šala za prvi april, je Cage nekoč dal četrt milijona evrov za predzgodovisko lobanjo izumrlega tiranozavra, kot je poročala revija Vanity Fair. Le zakaj bi si nekdo želel imeti dinozavrovo lobanjo? Kdo ve, morda pa jo je želel gledati nad kaminom ali posteljo. A menda Cage niti ni bi edini, ki se je zanjo potegoval, saj naj bi bil v igri zanjo tudi Leonardo DiCaprio. A Cage v bistvu ni imel sreče z njo, saj se je izkazalo, da jo je prodajalec ukradel v Mongoliji, igralec pa se je kasneje strinjal, da jo vrne prvotnim lastnikom.

Včasih je igral v največjih filmskih uspešnicah, zadnja leta se pojavi v vsaj petih filmih na leto, pa četudi niso (pre)več uspešni ... FOTO: Profimedia

Maček mu je nekoč pojedel nore gobe, zato je bil "solidaren" z njim Kaj se zgodi, če naključno pustiš v hiši nore gobe? Seveda, lahko ti jih poliže ali poje tvoj maček. A da Nicolasu ne bi kdo očital malomarnosti, se je ob tej priložnosti odločil, da bo mačku delal družbo prav pri norih gobah."Spominjam se, da sem ležal na postelji nekaj ur, Lewis je bil na poštelji, potem pa sva nekaj ur strmela eden v drugega. Negibno," je igralec izkušnjo leta 2010 opisal v oddaji Davida Lettermana. "Nedvomno se mi je zazdelo, da je moj brat," je še dodal. Cage si je izmislil svojo igralsko tehniko in jo poimenoval "novo šamanstvo" Če ste Cagea kdaj koli gledalli v kakem filmu, ki jih je doslej posnel celo kup, potem ste zagovoto začutili, kako v vsako vlogo vloži popolnoma vse. Izumil je celo svojo igralsko disciplino, ki jo je poimenoval "novo šamanstvo", kot poklon šamanom antične zgodovine. Ko se je pripravljal na film Nevidni jezdec, si je rad nadel "afro-karibske barve", si nadel kostum z neprecenljivimi egiptovskimi atrefakti, da je lahko priklical duhove iz druge dimezije. Priznal je, da je njegov pristop čuden, a da gre za semantiko. Priznal je tudi, da si tega ni izmislil sam, temveč je to pobral v knjigi Pot igralca, ki govori o tem, kako so zdravilci pred tisočimi leti bili kot plemenski šamani, ki so bili v resnici igralci, ki so vaščanom na tak način pomagali pri težavah, četudi je bilo treba pasti v trans in odtavati iz te dimenzije. Cage pa se je načina poslužil v imenu posvetila običajem iz pradavnih časov.

Z ženo Alice Kim sta sina poimenovala Kal-El po zgledu Supermana. FOTO: AP

Zasledovala in nadlegovala sta ga tako pantomimik kot goli jedec čokoladnih lučk Veliko zvezdnikov je imelo na določeni točki težave s svojimi oboževalci, a Cage ne bi bil nekaj posebnega, če ne bi imel težav s posebnimi zalezovalci. Ko je snemal Scorsesejev film Med življenjem in smrtjo, ga je zasledoval pantomimik, ki je počel čudne stvari na snemanju. Cage je priznal, da se ni počutil najbolje in da je moški resnično spadal v kategorijo zalezovalcev, zato so ga producenti dali odstaniti. Še bolj "zanimivo" pa je bilo bližnje srečanje leta 2011, ko je nek goli moški vdrl v njegovo stanovanje ob dveh zjutraj, ki si je nadel zgolj njegovo usnjeno jakno, za povrhu pa je lizal čokoladno lučko. A se Nic niti ni preveč vznemiril, saj se je z njim pogovoril, da je potem odšel kar sam, njem pa ni bilo treba poklicati policije. Kadar ni sam čuden, se mu očitno dogajajo čudne stvari in ima srečanja s čudaki. Grad na Bavarskem, otrok na Bahamih? Očitno si je tudi Nic zaželel, da bi živel kot kralj v srednjem veku, zato si je na vrhuncu slave kupil pravi pravcati grad na Bavarskem, v Nemčiji, od koder je izvirala njegova mama. Zato se je takoj zaljubil v grad Neidstein in ga tudi kupil. A njegova ljubezen do neobičajnih nepremičnin se ne konča tu, saj je nekoč kupil tudi otrok na Bahamih, ki ga je sicer prodal leta 2008. Menda naj bi kupil tudi palačo LaLaurine v New Orleansu, kjer je bila v 19. stoletju doma serijska morilkaDelphine LaLaurie, ki jo je Kathy Bates potem zaigrala v seriji American Horror Story. Cage je kupil palačo, ki jo je imenoval za "najbolj zakleto hišo v ZDA", kjer je imel namen napisati grozljivi roman, kar pa se ni nikoli uresničilo.

Neverjetno število velikih vlog, ki so mu spolzele skozi prste Cage je igral v uspešnicah kot so Alcatraz, Letalo prekletih, Zbogom, Las Vegas, Face Off, Divji v srcuin kopici drugih, a mu je neverjetno število vlog tudi ušlo. V 90. letih je skoraj zaigral oboževanega Supermana, kasneje so mu ponujali tudi Spider-Mana, Zelenega goblina, Johna Constantina pa je namesto njega zaigral Keanu Reeves. Leta 2016 so mu ponudili celo vlogo Ronalda Reagana, a se je ustrašil, da bi to škodilo njegovi karieri. Zagotovo pa si lahko bolj puli lase (kar mu jih je ostalo), ker ni zagral Nea v Matrici, kar je prav tako šlo v roke Reevesu, ali Aragorna v Gospodarju prstanov, ki ga je, kot vemo, zaigral Viggo Mortensen.

Nekdaj superzvezdnik, danes pa živi kult na dveh nogah? FOTO: Profimedia

Zatrjuje, da v resnici ni vampir Četudi je leta 1988 zaigral v filmu Poljub vampirja, ki je ena njegovih bolj odštekanih vlog, se je moral leta 2011 zagovarjati, ko je revija The Hollywood Reporter objavila zelo staro fotografijo s človekom iz časa državljanske vojne, ki mu je neverjetno podoben. Prodajalec fotografije na eBayu je namreč trdil, da je Cage vampir, zanjo pa želel okrogel milijon zelencev. Zanimiva zgodba o nesmrtnem vampirju, ki se utelesi vsakih 75 let, je bila sicer precej za lase privlečena, a je bilo hkrati dejstvo, da je bil možakar na fotografiji igralcu zares neverjetno podoben. Igralec se je naslednje leto moral na to temo celo javno zagovarjati. "Ne pijem krvi, nazadnje, ko sem se pogledal v ogledalo, sem se v njem videl," je povedal v enem od intervjujev. A ima tudi v primeru, da je umrljiv, že vse rešeno ...

