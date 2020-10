Nicolas Cage se mudi v Dubrovniku

Eden najslavnejših igralcev, 56-letni oskarjevec Nicolas Cage je že nekaj dni v Dubrovniku, kjer bo ostal še naslednjih nekaj tednov. Kot poroča hrvaški portalVečernji list, Nicolas biva v hotelu Argentina v Dubrovniku, kjer snema svoj novi film The Unbearable Weight of Massive Talent.

V Dubrovniku se mu je pridružil tudi 45-letni čilski igralec Pedro Pascal, najbolj znan po vlogi Oberyna Martella v četrti sezoni uspešnice Igre prestolov in vlogi Javierja Peñe v seriji Narcos.

V novem filmu Nicolas Cage igra izmišljeno različico samega sebe in si, kot je zapisano v scenariju, izredno želi dobiti vlogo v filmu Quentina Tarantina. Medtem ko poskuša dobiti vlogo v Tarantinovem filmu, se zasebno bori z neubogljivo najstniško hčerko, s katero poskuša izboljšati svoj odnos.

Cage se v filmu ukvarja tudi z egoističnim Cageem iz zgodnjih 90. let, ki mu očita, da je kriv za celo vrsto slabih filmov, ki jih je posnel, zaradi česar je prišel na drugorazredni seznam priljubljenosti in tudi na rob bankrota. Zvezdnik je sprejel vlogo, ker so mu scenaristi razložili, da njihov cilj ni posmehovanje na njegov račun, temveč poklon njegovim najboljšim vlogam.