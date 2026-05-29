Nicolas Cage tudi uradno spremenil ime v Nicolas Cage

"Bolje je biti patriarh svoje lastne majhne družine kot neumni bratranec na robu tuje družine," je pojasnil in dodal, da je sedaj tako v zasebnem življenju kot pred kamero Nicolas Cage. Igralec je sicer nečak režiserja Francisa Forda Coppole. Kot je še pojasnil, sta bila na začetku za umetniški priimek Cage navdih superjunak Luke Cage in ameriški skladatelj John Cage.

Gre za priimek, "ki mi je bil všeč v stripih - preprosto sem mislil, da je odličen", je pojasnil. "Poleg tega sem odraščal v zelo avantgardni, zelo umetniški družini in se je veliko govorilo o Johnu Cageu in njegovih eksperimentalnih kompozicijah," je še pojasnil Nicolas Cage, ki ga je trenutno moč videti v televizijski seriji Spider-Man Noir. V njej igra izkušenega zasebnega detektiva Bena Reillya, ki mu v New Yorku 30. let prejšnjega stoletja ne gre ravno po načrtih in se je po globoki osebni tragediji kot edini superjunak mesta prisiljen soočiti s svojo preteklostjo.

Kot je glede spremembe priimka še pojasnil, je iskal podobno ime in priimek, kot je James Dean, kratko in jedrnato. "Razmišljal sem tudi, da bom obdržal ime Nicolas, ker me je tako imenoval oče - s francoskim imenom, kar me je vedno motilo, saj vsi dodajajo črko h. Ne vem, zakaj mi je dal francosko ime! A mi ga je dal," je še pristavil.