Nicolas Cage tudi uradno spremenil ime v Nicolas Cage

"Bolje je biti patriarh svoje lastne majhne družine kot neumni bratranec na robu tuje družine," je pojasnil in dodal, da je sedaj tako v zasebnem življenju kot pred kamero Nicolas Cage. Igralec je sicer nečak režiserja Francisa Forda Coppole.
Kot je še pojasnil, sta bila na začetku za umetniški priimek Cage navdih superjunak Luke Cage in ameriški skladatelj John Cage.
Gre za priimek, "ki mi je bil všeč v stripih - preprosto sem mislil, da je odličen", je pojasnil. "Poleg tega sem odraščal v zelo avantgardni, zelo umetniški družini in se je veliko govorilo o Johnu Cageu in njegovih eksperimentalnih kompozicijah," je še pojasnil Nicolas Cage, ki ga je trenutno moč videti v televizijski seriji Spider-Man Noir. V njej igra izkušenega zasebnega detektiva Bena Reillya, ki mu v New Yorku 30. let prejšnjega stoletja ne gre ravno po načrtih in se je po globoki osebni tragediji kot edini superjunak mesta prisiljen soočiti s svojo preteklostjo.
Kot je glede spremembe priimka še pojasnil, je iskal podobno ime in priimek, kot je James Dean, kratko in jedrnato. "Razmišljal sem tudi, da bom obdržal ime Nicolas, ker me je tako imenoval oče - s francoskim imenom, kar me je vedno motilo, saj vsi dodajajo črko h. Ne vem, zakaj mi je dal francosko ime! A mi ga je dal," je še pristavil.
Francis Ford Coppola je eden najvplivnejših ameriških filmskih režiserjev, scenaristov in producentov, ki je zaznamoval t. i. novo Hollywoodsko obdobje v 70. letih prejšnjega stoletja. Najbolj je znan po svoji mojstrovini, trilogiji Boter, ter vojni drami Apokalipsa zdaj. Njegovo delo je znano po kompleksnih likih, epskem pripovedovanju in inovativni uporabi filmske tehnike, s čimer je močno vplival na razvoj sodobne kinematografije.
John Cage je bil vpliven ameriški skladatelj, teoretik in pionir avantgardne glasbe 20. stoletja. Najbolj znan je po svojem eksperimentiranju z naključnostjo v glasbi in tišino, kar najbolje ponazarja njegovo znamenito delo 4'33'', kjer glasbenik štiri minute in triintrideset sekund ne zaigra niti ene note. S svojimi deli je izzval tradicionalne definicije glasbe in zvoka ter močno vplival na razvoj sodobne umetnosti, performansa in konceptualizma.
James Dean je bil ameriški igralec, ki je v 50. letih prejšnjega stoletja postal simbol mladostniškega uporništva in eksistencialne tesnobe. Čeprav je posnel le tri filme, med katerimi sta najbolj znana Upornik brez razloga in Vzhodno od raja, je njegova prezgodnja smrt v prometni nesreči pri 24 letih utrdila njegov status legende. Postal je večna ikona pop kulture, ki predstavlja podobo 'kul' in čustveno ranljivega mladostnika, kar je močno vplivalo na generacije igralcev in modne trende.
