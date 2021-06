Nicolas Cage žaluje za mamo

Christopher je dodal, da ga je v življenju naučila mnogo stvari, med drugim tudi izkazovanja čustev, zaradi česar so se v otroštvu iz njega norčevali, pa vendar ji je bil za vse te čustvene trenutke hvaležen, saj so ga izoblikovali v osebo, kakršna je danes.

"Bil sem z njo ves dan, nato pa odšel za nekaj ur in tako zamudil trenutek, ko se je poslovila in je nisem mogel držati za roko in ji izkazati ljubezni in naklonjenosti, pred odhodom v deželo, kjer je mir,'' je zapisal ob njeni fotografiji iz mladih dni.

Joy Vogelsang, plesalka in koreografinja, je imela ob Nicolasu in Christopherju še sina Marca, vsi trije so potomci Augusta Coppole, brata slovitega režiserja Francisa Forda Coppole. Par se je poročil leta 1960 in ločil 12 let kasneje.