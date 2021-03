Nicolas Cage že petič v zakon, tokrat s 26-letnico

Zabavi po uradnem delu se je pridružila tudi Nicolasova nekdanja žena Alice Kim , s katero je še vedno v dobrih odnosih, prisoten pa je bil tudi njun sin Kal. Cage in Riko sta se spoznala na Japonskem in sta postala par hitro po razveljavitvi zvezdnikovega zadnjega zakona z Eriko Koike , ki je v letu 2019 trajal samo štiri dni.

Marca istega leta, pred pričetkom pandemije, so fotografi sveže zaljubljeni par ujeli na zmenku v restavraciji Tavern on the Green, potem pa še med vožnjo s kočijo po poteh Centralnega parka. Cage naj bi nato svojo ljubezen zaprosil prek aplikacije FaceTime in ji prstan poslal s pomočjo ponudnika storitev hitre pošte, svojo zaroko pa sta javno naznanila v avgustu med enim od radijskih šovov. Riko je štiri leta mlajša od igralčevega prvega sina Westona. Zanjo je to prvi zakon.