Nicolas Cage želel znova kupiti hišo, ki so mu jo pred leti zasegli

Ameriški filmski igralec je leta 2009 ostal brez domovanja, saj je državi dolgoval kar 12 milijonov evrov neplačanih davkov. Hišo v Las Vegasu si je kasneje, ko je bila spet na voljo, ogledal kar dvakrat. Sedaj se je izkazalo, da je predolgo omahoval, saj je 5,1 milijona evrov vredna nepremičnina dobila novega lastnika.

Nicolas Cage, ki je bil v preteklosti lastnik hiše v Las Vegasu, je to izgubil pred dvanajstimi leti. Nepremičnino so mu zasegli, ker se je izogibal plačevanju davkov, njegov dolg do države se je v letu 2009 ustavil pri dvanajstih milijonih evrov.

icon-expand Nicolas Cage FOTO: Profimedia

Več kot desetletje kasneje se je igralec odločil, da si želi hišo pridobiti nazaj v svoje lastništvo. Priložnosti, ki se je pojavila, ni želel izpustiti, saj je bila znova na voljo za 5,1 milijona evrov. Infomacijo je ameriškim medijem zaupala nepremičninska agentka Susie Perrine.

icon-expand Hiša v Las Vegasu. FOTO: Youtube

Cage si je hišo znova ogledal kar dvakrat. Družbo mu je na zadnjem od ogledov delala tudi sedanja žena Riko Shibata, s katero se je poročil v Las Vegasu. ''Neprestano je ponavljal, kako obožuje to nekdanje domovanje, nanj pa ga vežejo tudi lepi spomini, ki jih je tam ustvaril,'' je dejala agentka. Nekaj časa po tem, ko so hišo prodajali, pa je nepremičnina, ki ima sedem spalnic in deset kopalnic, našla lastnika in bila umaknjena z nepremičninskega trga. Kasneje se je izkazalo, da Cage ni kupec, ta javnosti ni znan.

icon-expand Leta 2009 je ostal tudi brez dvorca na Bel Airu. FOTO: Profimedia