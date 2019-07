Nicole ima težave z zanositvijo: razmišlja o posvojitvi

Nicole Kidman in Keith Urban si želita še več otrok - tokrat naj bi se odločila za posvojitev.

Po poročanju revije Woman's day sta zakonca v oblakih, ko pomislita na novega otroka. "Ne moreta skriti svojega navdušenja nad mislijo, da bi lahko ponovno postala starša,"pravi eden od prijateljev. Zavedata pa se, da imata za sabo že dolgo pot in se spogledujeta s posvojitvijo: "Razumeta, da bo najlažje, če otroka posvojita."

Nicole in Keith skupaj vzgajata dve hčerki, 11-letno Sunday in osemletno Faith. Sunday je rodila Nicole, pri rojstvu Faith pa jima je bila v pomoč nadomestna mati. Oče Keith si sedaj želi fantka, da ne bo več edini moški v družini. Sicer pa ima avstralska filmska igralka že izkušnje s posvojitvijo, saj sta z nekdanjim možem Tomom Curiseom posvojila dva otroka: 26-letno Isabello in 24-letnega Connorja.