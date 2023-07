Nicole Kidman brani svojo odmevno naslovnico: To je bila moja izbira

Nicole Kidman brani svojo kontroverzno naslovnico hollywoodske številke Vanity Faira 2022. "Bilo je zabavno. Prevzemam odgovornost. Nihče drug ni izbral mojega videza," je igralka dejala o naslovnici, na kateri nosi mini krilo. Njen videz je pri oboževalcih sprožil veliko različnih mnenj.

Nicole Kidman brani svojo odločitev, da na naslovnici hollywoodske številke Vanity Fair 2022 nosi mini krilo Miu Miu. 56-letna igralka je pojasnila, zakaj je krasila naslovnico v kompletu, ki je vzbudil številne mešane odzive."Odločam se predvsem spontano in noro. Temu pravim najstniške izbire, ker preprosto nikoli ne razmišljam o posledicah," je o svojem slogu povedala zvezdnica in dodala:"Del mojih možganov preprosto ne razmišlja tako. Samo rečem si: 'Oh, to bom oblekla; spominja me na mojo šolsko uniformo.' Ali pa: 'O moj bog, ja, to bi rada naredila'. Poskušam še naprej tako razmišljati, ker mislim, da se sicer hitro prestrašiš."

Drzni dvodelni videz Kidmanove, ki ga je oblikovala Miuccia Prada za kolekcijo pomlad/poletje 2022, je prvič prišel na modno pisto lani oktobra v Milanu, videli pa so ga tudi pri zvezdah, kot so Hailey Bieber, Emma Corrin in Zendaya.

Krilo je bilo tako kratko, da so beli deli žepov štrleli izpod roba. Videz je sprožil ostre spletne kritike, igralka pa je dejala, da se jih namerno izogiba."Ne povej mi, res nočem vedeti, to me bo ustavilo pri tem, kar želim. Obstajajo časi, ko nekaj slišiš in si rečeš: 'Joj, to je res boleče,'" je povedala dobitnica Oskarja."Ne moreš živeti pod skalo. Toda hkrati se resnično trudim ostati svobodna pri svojih izbirah, ker drugače, preden se sploh zaveš, postaneš zaprt za vse. Bilo je zabavno. To je bila moja izbira. In ja, nosim mini krilo. Prevzamem odgovornost za to. Nihče drug mi ni izbral kompleta," je priznala igralka.

icon-expand Nicole Kidman o svoji naslovnici: To je bila moja izbira FOTO: Profimedia