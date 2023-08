Nicole Kidman delila fotografijo pudlja Juliana za volanom avtomobila

"Imamo psa! Njen prvi pes v zgodovini!" je kasneje tistega meseca za ameriške medije povedal Kidmanin mož Keith Urban in dodal: "Vse življenje sem imel pse, a nikoli tako majhnega. Sprva nisem mislil na psa. Vedno sem imel pse, s katerimi lahko greš na dvorišče, se igraš in zabavaš. Nekoč me je Nicole poklicala in rekla: Našla sem našega psa... on je toy pudelj! In rekel sem si: 'Neeeeee!'" je nadaljeval 55-letni Urban. Kasneje pa je priznal, da je bil pudelj uspešen nakup.

Čeprav je bil Julian igralkin prvi pes, ni bil njen prvi ljubljenček, saj ima zvezdnica tudi mački Ginger in Snow ter črno-belega mačka Louisa, ki ga je posvojila leta 2020. Nicole, ki ima z Urbanom dve hčerki, 15-letno Sunday Rose in 12-letno Faith Margaret, svoj čas preživlja v Nashvillu in Avstraliji, kjer ima tudi veliko domačih živali."Malo so hude," je takrat za revijo You dejala igralka o alpakah in dodala:"Spuščajo zvoke, pljuvajo in lahko ugriznejo. Res sem mačji človek. Zanje imam eno od tistih nosilk, tistih nahrbtnikov, v katere jih lahko daš in kar skočijo noter. Komaj čakajo, da skočijo v nahrbtnik."