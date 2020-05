Nicole Kidman: Hvala za vse dobre želje in ljubezen

Nicole Kidman je imela pred tedni manjšo nezgodo – poškodovala si je gleženj. A na srečo je okrevanje uspešno, kar je 52-letna zvezdnica potrdila tudi na Instagramu. Objavila je selfi z možem Keithom Urbanom , pod skupno fotografijo pa je zapisala: " Hvala za vse dobre želje in ljubezen. Spet sem na pravi poti ... in skoraj spet na pravi nogi. " In s svojim zapisom pokazala, da ji humorja tudi v težkih časih ne manjka.

O njeni nezgodi je v nedavnem intervjuju spregovoril njen mož, ki je dejal:"Pred približno petimi tedni je tekla po soseski, ni videla luknje v asfaltu in si je zlomila gleženj," je povedal 52-letnik in še dodal, da je bila zaradi poškodbeza nekaj tednov obsojena na počivanje in da je bila med okrevanjem izjemna.

Nicole in Keith sta se do oltarja sprehodila leta 2006, skupaj pa imata dve hčerki, Sunday in Faith. Avstralska igralka ima iz zakona s Tomom Cruisom še dva otroka, 27-letno Isabello in 25-letnega Connorja.