Nicole Kidman hvaležna za izkazano podporo po materini smrti

Igralki Nicole Kidman je nedavno umrla mati, zvezdnica pa se je sedaj svojim oboževalcem in prijateljem zahvalila za podporo, ki so ji jo izkazali. Novico, da je zvezdnici serije Majhne laži umrla mati Janelle Ann Kidman, je na filmskem festivalu v Benetkah z javnostjo delila režiserka Halina Reijn, ki je dejala, da je 57-letnica zaradi situacije v družini morala predčasno zapustiti Italijo.

Nicole Kidman je hvaležna za izkazano podporo po materini smrti. Zvezdnica filma A Family Affair je na družbenem omrežju delila zapis, v katerem je zapisala, da se s sestro želita zahvaliti za ljubezen in prijaznost, ki sta je bili deležni po smrti njune mame Janelle Ann Kidman, priložila pa je tudi tri materine fotografije.

Nicole Kidman se je zahvalila za izkazano podporo ob materini smrti. FOTO: Profimedia icon-expand

"S sestro in družino se želimo zahvaliti za izkazano ljubezen in prijaznost, ki smo jo dobili minuli teden," je v izjavi na družbenem omrežju zapisala zvezdnica. "Vsako sporočilo, ki smo ga prejeli od ljudi, ki so poznali in cenili mamo, nam je pomenilo več, kot lahko izrazimo z besedami. Hvala v imenu celotne naše družine, da cenite našo zasebnost v času, ko skrbimo drug za drugega," je še zapisala. 57-letna igralka je priložila še tri fotografije, prva je portret njene mame v mladih letih, ostali dve pa sta družinski, na kateri sta tudi zvezdnica in njena sestra. Med komentarji so mnogi izrazili sožalje, oglasili pa so se tudi številni zvezdniški prijatelji, med katerimi sta bili igralki Lily Rabe in Rose Byrne, ki sta dodali samo emojija rdečih srčkov.

"Moje iskreno sožalje tebi in družini. Blagoslovljen sem, da sem jo lahko spoznal. Naj počiva v miru," je zapisal pevec Lenny Kravitz. "Zelo mi je žal za tvojo izgubo, Nicole. Pošiljam blagoslove tebi in družini," pa je zapisala igralka Michelle Pfeiffer. Med komentarji se je oglasila tudi igralska kolegica Naomi Watts, ki je pripisala: "Upajmo, da je sedaj v miru znova združena s tvojim očetom. Rada te imam." V zahvalnem govoru, ki ga je pred dnevi ob podelitvi nagrade na beneškem filmskem festivalu v igralkinem imenu na glas prebrala Reijn, je zvezdnica razkrila, da je že prispela v Benetke, ko je prejela žalostno vest, da je umrla njena ljubljena mati. "Sem v šoku in moram se vrniti k svoji družini, a ta nagrada je zanjo. Ona me je oblikovala, me vodila in me naredila takšno, kakršna sem. Sem več kot hvaležna, da lahko pred vami preko Haline izgovorim njeno ime. Ko se življenje in umetnost združita, je lahko to srce parajoče in moje srce je zlomljeno," je zapisala Kidmanova.