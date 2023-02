Nicole Kidman in Jamie Lee Curtis bosta zaigrali v seriji o patologinji Kay Scarpetta

Za televizijsko serijo o romaneskni junakinji, patologinji Kay Scarpetta, ki nastaja pod okriljem Amazon Studios, so angažirali vrhunsko igralsko zasedbo. Igralki in producentki projekta bosta Nicole Kidman, ki se bo preizkusila v glavni vlogi, in Jamie Lee Curtis, ki bo zaigrala njeno sestro. Novico o snemanju nove kriminalistične serije je poleg Curtisove delila tudi avtorica romana Patricia Cornwell, ki je dejala, da je na to čakala kar 33 let.

Načrtovana kriminalistična serija po romanu ameriške avtorice uspešnic Patricie Cornwell bo v ospredje postavila patologinjo Kay Scarpetta, ki preiskuje občutljive primere. Oskarjevka Nicole Kidman bo predvidoma prevzela glavno vlogo, Jamie Lee Curtis pa vlogo njene sestre. Poleg tega bosta soodgovorni tudi za produkcijo. "Skrivnost je zdaj razkrita," je v sredo na Instagramu zapisala Jamie Lee Curtis in prilepila povezavo na članek. Kot je dodala, komaj čaka, da oboževalci spoznajo Scarpetto. Novico je delila tudi avtorica kriminalnih del Patricia Cornwell. "Na to smo čakali 33 let," je avtorica zapisala na Instagramu. O primerih patologinje je leta 1990 z delom Postmortem objavila prvega od 26 romanov. Zadnji z naslovom Livid je izšel lani. PREBERI ŠE Nicole Kidman bo zaigrala v seriji Lioness Prejšnji načrti, da bi zgodbo spravili na male zaslone, kot so bili v 90. letih z Demi Moore in pozneje z Angelino Jolie v vlogi Kay Scarpetta, se niso uresničili. Jamie Lee Curtis je bila sicer nedavno nominirana za oskarja za stransko vlogo v znanstvenofantastični komediji Vsepovsod naenkrat, Nicole Kidman pa je doslej nastopila v televizijskih serijah, kot sta Majhne laži in Devet popolnih tujcev.