Nicole Kidman in Keith Urban obeležila 16. obletnico poroke

"Sladkih XVI. Tega se spominjam, kot bi bilo včeraj," je na Instagramu zapisala Nicole Kidman in priložila fotografijo, ki je nastala pred 16 leti na njen poročni dan. Na njej z možem Keithom Urbanom prižigata v cerkvi svečo, gre pa za eno redkih fotografij iz njune zvezdniške poroke leta 2006. "Za vedno," je dodala objavi.

Country pevec je pred nekaj dnevi zvezdnici namenil še eno objavo, in sicer za njen 55. rojstni dan. Objavil je fotografijo, na kateri ji je namenil poljub na čelo, ob tem pa ji čestital za rojstni dan.

Obletnico poroke je obeležil tudi Ketih, le da je on uporabil novejšo fotografijo, na kateri z ženo v poletnih opravah pozirata za mizo, igralka pa na selfiju maha proti objektivu. "Veselih sladkih 16, ljubica," je zapisal pod objavo in Nicole namenil nekaj znakov za poljub.

Nicole in Keith sta se leta 2005 spoznala na dogodku v Hollywoodu, ki je bil namenjen promociji Avstralije v Združenih državah Amerika. Njun odnos se je hitro razvil v romantičnega, saj sta se že leto kasneje poročila. V zakonu sta se jima rodili dve hčeri Sunday Rose in Faith Margaret, oskarjevka pa ima iz zakona s Tomom Cruisom dva otroka, Connorja in Isabello.