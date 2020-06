Nicole Kidman in Keith Urban praznujeta 14. obletnico poroke.

Nicole in Keith sta se poročila junija 2006, eno leto po tem, ko sta se leta 2005 srečala na gala prireditvi G'Day ZDA v Los Angelesu, na kateri slavijo ameriško avstralsko prijateljstvo v poslu, inovacijah in kulturi. Večno zvestobo sta si obljubila v Avstraliji, v cerkvi “Cardinal Cerretti”, ki se nahaja v Sydneyju v Avstraliji. Katoliški tempelj je na pečini s čudovitim razgledom. Na poroko sta povabila 230 svatov, med njimi so bila tudi zvezdniška imena, in sicer igralci Naomi Watts, Russell Crowe in Hugh Jackman ter režiser Baz Luhrmann . V nedavnem intervjuju je Nicole razkrila, da jo je Keith z motorjem peljal v newyorški kraj Woodstock in da je med romantičnim piknikom vedela, da je on tisti pravi.

Nicole ima s Keithom dve hčerki, 11-letno Sunday Rose in devetletno Faith Margaret. Iz zakona s Tomom Cruiseom, s katerim sta se po 10 letih leta 2001 ločila, pa ima še 27-letnoIsabello in 25-letnega Connorja. Nad ljubeznijo po propadlem zakonu ni nikoli obupala in je ostala samska, dokler ni našla pravega moškega zase."Bila sem tako mlada. In z vsem spoštovanem do tega, kar sva imela s Tomom, ampak zdaj sem spoznala, kaj je prava ljubezen. In res nisem vedela, ali se bo to zgodilo. Želela sem si to, ampak nekaj časa ne, ker nisem želela skočiti iz enega razmerja v drugega. Veliko časa sem imela zase, kar je bilo res dobro, ker sem bila še otrok, ko sem se poročila. Morala sem odrasti," je dejala Nicole, ki se je poročila pri 23 letih.