Nicole Kidman in Keith Urban uradno ločena

Revija People je poročala, da sta v prvih dneh novega leta končni sporazum v ločitvenem postopku sprejela igralka Nicole Kidman in glasbenik Keith Urban , ki sta bila poročena skoraj dve desetletji. Novica o njunem razhodu je preteklo leto presenetila marsikoga, Nicole in Keith sta v Hollywoodu namreč veljala za enega od zlatih parov.

Po poročanju tujega medija sta po 19 letih zakona podpisala sporazum, s katerim sta se odrekla plačevanju preživnine, s podpisom pa sta se prav tako strinjala, da vsak izmed njiju pokrije svoj del stroškov, ki so nastali v postopku.

Sodnik v Tennesseeju je dogovor odobril in tako zdaj že nekdanjima zakoncema predal tudi moč odločanja, kako si bosta delila skrbništvo. 17-letna Sunday Rose in 15-letna Margaret bosta 306 dni na leto preživeli z mamo, vsak drugi vikend pa z očetom.