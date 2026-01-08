Naslovnica
Nicole Kidman in Keith Urban uradno ločena

Tennessee, 08. 01. 2026 06.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Nicole Kidman in Keith Urban

Hollywoodska zvezdnica Nicole Kidman in country pevec Keith Urban sta uradno ločena. Po 19 letih zakona sta oba podpisala sporazum, s katerim sta se odrekla plačevanju preživnine, s podpisom pa sta se prav tako strinjala, da vsak izmed njiju pokrije svoj del stroškov, ki so nastali v postopku. 17-letna Sunday Rose in 15-letna Margaret bosta 306 dni na leto preživeli z mamo, vsak drugi vikend pa z očetom.

Revija People je poročala, da sta v prvih dneh novega leta končni sporazum v ločitvenem postopku sprejela igralka Nicole Kidman in glasbenik Keith Urban, ki sta bila poročena skoraj dve desetletji. Novica o njunem razhodu je preteklo leto presenetila marsikoga, Nicole in Keith sta v Hollywoodu namreč veljala za enega od zlatih parov.

Nicole Kidman in Keith Urban sta uradno ločena.
Nicole Kidman in Keith Urban sta uradno ločena.
FOTO: Profimedia

Po poročanju tujega medija sta po 19 letih zakona podpisala sporazum, s katerim sta se odrekla plačevanju preživnine, s podpisom pa sta se prav tako strinjala, da vsak izmed njiju pokrije svoj del stroškov, ki so nastali v postopku.

Sodnik v Tennesseeju je dogovor odobril in tako zdaj že nekdanjima zakoncema predal tudi moč odločanja, kako si bosta delila skrbništvo. 17-letna Sunday Rose in 15-letna Margaret bosta 306 dni na leto preživeli z mamo, vsak drugi vikend pa z očetom.

Keith Urban Nicole Kidman ločitev

