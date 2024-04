Nicole Kidman kot prva Avstralka prejela nagrado za življenjsko delo

Nicole Kidman je doletela prav posebna čast. Na nedavni podelitvi nagrad Ameriškega filmskega inštituta je priljubljena igralka dobila nagrado za življenjsko delo in se s svojim dosežkom zapisala v zgodovino. Postala je namreč prva avstralska igralka, ki je prejela priznanje v ameriški kinematografiji. Na podelitvi ji je družbo delal mož Keith Urban, s svojimi govori pa so se ji poklonili številni stanovski kolegi.

OGLAS

Nicole Kidman piše zgodovino. Priljubljena igralka je na nedavni podelitvi nagrad Ameriškega filmskega inštituta prejela nagrado za življenjsko delo. Tako je postala prva Avstralka, ki ji je uspelo osvojiti priznanje v ameriški kinematografiji. Na podelitvi jo je spremljal in podpiral njen mož Keith Urban, skupaj sta tudi pozirala na rdeči preprogi. Nagrajena zvezdnica je blestela v zlati obleki znane španske blagovne znamke. Poleg njenega moža so bili med slavnostnimi govorci tudi Morgan Freeman, Reese Witherspoon in Meryl Streep, ki je nagrajenki tudi predala nagrado.

Nicole Kidman piše zgodovino. FOTO: AP icon-expand

Je bila pa legendarna igralka tudi tista, ki je zaigrala ob boku Avstralke v filmu Ure do večnosti. "Najtežji del tega, da me neprestano imenujejo največja igralka naše generacije, je delati s tako velikimi igralci, kot je Nicole Kidman. Res je težko," se je pošalila in nadaljevala: "Razpon tvojega dela je osupljiv, seznam tvojih dosežkov, vlog in dobrih dejanj pa tako dolg, da bi normalni ljudje potrebovali tri življenja, da bi to dosegli." Med drugim je poudarila, da je vesela, da je imela v svoji karieri priložnost sodelovati z njo in da je težko verjeti, da ima njen dan samo 24 ur. "Težko je ne zavidati Nicole, vendar je prav tako nemogoče ne biti navdušen nad njo," je še zaključila.

Igralka je nagrado prejela iz rok Meryl Streep. FOTO: AP icon-expand

Nad svojo igralsko kolegico je bila navdušena tudi Avstralka, ki se ji je zahvalila, da se je lahko učila od nje. "Ti si bila moj vzor, vodilna luč v moji karieri. Vedno si bila ti in nihče se te ne more dotakniti," je dejala ob prevzemu nagrade. Obenem se je zahvalila tudi vsem režiserjem, s katerimi je delala, še posebej pa je izpostavila režiserja filma Ure do večnosti Stephena Daldryja, ki ji je stal ob strani v v najbolj ranljivem, težkem obdobju njenega življenja.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP









Nicole je blestela v dolgi zlati obleki. icon-picture-layer-2 1 / 6

V svojem govoru se ji je poklonila tudi stanovska kolegica Naomi Watts, ki je dejala, da je bilo njuno srečanje pri 15 letih na avdiciji za oglas za kopalke povod za njuno desetletja dolgo prijateljstvo. "Ponudila se je, da mi plača taksi za domov. Vedno je bila najbolj radodarna oseba. Odprla mi je svoje domove, dala mi je občutek, da sem del njene družine, bila je kot sestra, ki je nikoli nisem imela," je dejala in dodala: "Neverjetno je v oporo drugim ženskam." Deljenju presežkov o igralki pa se je na daljavo pridružil tudi Russell Crowe, ki je dejal, da je enostavno ena največjih igralk, ki so kdaj delale v tem poslu.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči