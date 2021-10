Nicole Kidman možu voščila z romantično fotografijo

Kantri glasbenik Keith Urban je 26. oktobra dopolnil 54 let. Njegov rojstni dan je na Instagramu obeležila tudi njegova žena, igralka Nicole Kidman , ki je s svojimi sledilci in oboževalci delila njuno romantično fotografijo.

Kantri zvezdnik je velik oboževalec hokejske ekipe Nashville Predators in je pred marčevsko tekmo celo stopil na led, da je za ekipo zapel ameriško himno. Oblečen v dres omenjene ekipe s številko 21 na hrbtni strani, je bil Keith presrečen, ko je prepeval za ekipo – in to ni bilo prvič. Zvesti ljubitelj hokeja je v preteklosti že večkrat izvedel himno za ekipo Nashville Predators in prepričani smo, da je bil tudi tokrat navdušen, da si je tekmo lahko ogledal prav na svoj rojstni dan.

Keith in Nicole se trenutno mudita v ZDA. Nicole se je prejšnji mesec udeležila gala otvoritve muzeja filmske umetnosti v Los Angelesu. Slavna zakonca pa sta letos junija obeležila 15. obletnico poroke.