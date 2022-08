Nicole Kidman na naslovnici revije pokazala rezultate napornih treningov

Nicole Kidman krasi naslovnico nove izdaje revije Perfect . S fotografijami, ki so ugledale luč sveta, je s svojo podobo navdušila, nekatere pa tudi razburila. 55-letnica, ki se je rodila na Havajih, je pred fotografa stopila samozavestno in brez težav pokazala svoje fit telo, za katerega v telovadnici močno gara.

Na slikah nosi rdečo lasuljo, telo pa ji prekriva le nekaj manjših kosov oblačil. Avtor naslovnice revije, ki slavi največja imena popularne kulture, je fotograf Zhong Lin . Kljub vsemu pa vsi oboževalci niso prepričani v avtentičnost slikovnega materiala. Mnogi namreč mislijo, da je končni rezultat posledica obdelave fotografij, nekateri so celo mnenja, da so slike neprimerne za žensko njenih let, ki jo hkrati krasi status igralske legende.

Podobne kritike so se na medmrežju znašle tudi v letošnjem februarju, ko je Nicole pomanjkljivo oblečena krasila naslovnico Vanity Faira. Zvezdnica svoje telo z veseljem pokaže, svoj videz pa pripisuje aktivnemu načinu življenja: ''Tečem, kolesarim, se posvečam jogi ... Počnem vse, kar lahko, in takrat, ko lahko. Raznolikost mi je pri tem v največjo pomoč.'' Ob tem obožuje tudi ježo konj, pazljiva pa je tudi pri prehrani: ''Sledim načinu 80-20, pri čemer v večini časa posegam po zdravi hrani,'' je priznala in dodala, da se težko odpove svežemu kruhu. Pri reviji Vogue so nekoč zapisali, da toplemu kruhu pogosto doda tudi parmezan, kar je njena največja pregreha.