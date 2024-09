Nicole Kidman nagrado Beneškega filmskega festivala posvetila pokojni mami

"V šoku sem in moram k družini, a ta nagrada je zanjo," je zapisala zvezdnica in dodala: "Oblikovala me je, vodila me je, naredila me je. Neskončno sem hvaležna, da lahko vsem vam o njej govorim preko Haline. Moje srce je zlomljeno." Trenutno niso razkrite nobene druge podrobnosti o Janelleini smrti, ki je bila stara 84 let.

57-letna Nicole in njena mati naj bi imeli tesen odnos, povezovale naj bi ju igralkine filmske vloge in moda. Novembra 2023 je zvezdnica za People povedala, da ji njena mama še vedno pomaga pri številnih modnih odločitvah."Odraščala sem z babico, ki je imela rada modo in je znala šivati. To je šlo dobro od rok tudi moji mami. Radi sta imeli lepa oblačila, ki sta jih znali tudi narediti," je takrat povedala za revijo in dodala: "Gledala sem ju, kako šivajo, vezejo, pletejo in kvačkajo. Mislim, da imaš potem rad tiste stvari, ki jih med tvojim odraščanjem počne tvoja družina. Moja mami je tako še vedno vpletena v to kar nosim."

Nicole se je v medijih večkrat zahvalila svoji materi, saj naj bi bila prav ona zaslužna za njeno uspešno igralsko kariero."Mama ni nujno dobila kariere, ki si jo je želela, vendar je bila odločena, da bosta njeni hčerki imeli enake možnosti, da jima v življenju uspe. To mi je dalo zagon in takšno življenje, kot ga imam danes. Mama in oče sta zaslužna za moje uspehe" je zvezdnica povedala reviji Sydney Morning Herald, leta 2020.