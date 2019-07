Nicole Kidman naredila izjemo in objavila svoji hčerki

Nicole Kidman na Instagramu le redko objavi kakšno fotografijo svojih otrok, ko pa to stori, jih še takrat poskuša na nek način zakriti. To je storila tudi tokrat, ko je v objektiv ujela najmlajši hčerki in fotografijo delila z oboževalci.

V dobi Instagrama, kjer se vsaka stvar znajde na internetu, se zvezdniki pogosto odločajo, da fotografij svojih otrok ne bodo objavljali na svojih profilih raznih družbenih omrežij. Med takšne starše spadata tudi igralka Nicole Kidman in pevec Keith Urban. Čeprav svoji hčerki le redko objavita na spletu, sta tokrat naredila izjemo. Zakonca le redko objavljata slike svojih otrok, vendar sta tokrat naredila izjemo. FOTO: Profimedia Kidmanova in Urban sta za 11. rojstni dan hčerke Sunday Rose otroke peljala v Pariz, kjer so si med drugim ogledali tudi legendarni muzej d'Orsay. Tam je igralka v objektiv ujela prikupno fotografijo slavljenke in njene mlajše sestre, 7-letne Faith. Kot je videti na sliki, se obrazov hčerkic ne vidi, saj sta fotografirani v hrbet. Tako ju je zakrila že na eni od zgodnejših fotografij, kjer je njuna obraza zakrila s svojimi rokami. Tako zaščitniška je bila tudi do sina Connorja in hčerke Isabelle Jane, ki ju je posvojila skupaj s Tomom Cruisom. Ko sta bila še majhna, ju je ščitila pred tem, da bi na splet prišlo preveč njunih fotografij. Čeprav je zvezdnica hčerkici na pariški fotografiji 'skrila', se Sunday Rose in Faith pojavita v seriji Majhne laži.