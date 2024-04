Nicole Kidman: Nerada hodim v klube, obožujem pa rave zabave

"Spomnim se, ko sem prvič šla na podelitev oskarjev in mislila sem, da je to najbolj osupljivo, grozljivo mesto doslej," je dejala Kidmanova, ki je leta 2003 za The Hours prejela oskarja za najboljšo igralko."Zdaj vstopim v prostor in rečem, o ja, poznam večino ljudi tukaj, odraščala sem in preživela življenje z večino ljudi v tej industriji in to je res lepa stvar. To je moje pleme," je dodala.

Igralka je priznala, da je po naravi sramežljiva, a to ne pomeni, da ne mara dobre zabave."Nisem ekstrovert in ne bi rekla, da sem človek, ki pride in takoj odide. Nisem dekle nočnih klubov, a rada plešem in hodim na rave zabave, saj si želim samo plesati in se sprostiti v skupini ljudi," je povedala Kidmanova, ki je priznala še, da ima raje manjše in intimnejše zabave.