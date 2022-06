Nicole Kidman o kontroverzni opravi: Rotila sem, da to oblečem

"Prikazala sem se tam in zame so imeli drugo obleko. Rekla sem jim, ne, ne, ta mi je všeč, ali lahko nosim to?" se je izbire oblačil za naslovnico hollywoodske izdaje revije Vanity Fair spominjala Nicole Kidman. "Izjemna stilistka Kate Grand, ki je bila prisotna prek video klica, me je vprašala: "To si pripravljena obleči?" in rekla sem: "Obleči? Rotim te, da to oblečem,"" je povedala v pogovoru za avstralski Vogue, ki ga je imela skupaj z režiserjem Bazom Luhrmannom, s katerim sta sodelovala pri muzikalu Moulin Rouge.