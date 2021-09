Nicole Kidman o možu: Ni se tako zelo zanimal zame kot jaz zanj

54-letna zvezdnica Nicole Kidman nerada govori o svojem zakonu s Tomom Cruisom , s katerim sta bila poročena med letoma 1990 in 2001. Ko so jo v intervjuju za revijo Harper's Bazaar vprašali tudi o tem, je bila tako kratka. Kidmanova pa nima težav govoriti o sedanjem možu, pevcu Keithu Urbanu , s katerim sta poročena že 15 let.

"Moj mož Keith se včasih spomni najinega prvega srečanja. Takrat naj bi mi rekel: 'Kako je tvoje srce?' Jaz pa naj bi se odzvala z: 'Odprto,'" je o dejala z oskarjem nagrajena igralka. Zatrdila je tudi, da jo je pevec ob prvem srečanju zelo očaral, veliko bolj kot ona njega. Urban je imel govor na neki prireditvi, Kidmanova pa jo je obiskala s sestro in mamo. Antonia , njena sestra, naj bi ji takrat prišepnila, da ni boljšega moškega, kot je on, Nicole pa ji je odgovorila: "Ja, ampak jaz ga ne zanimam."

"Bila sem mlada. Mislite, da mi je bilo lahko?" je o letih s Cruisom dejala Kidmanova – njuna ločitev je naslovnice tabloidov polnila več let. "Mogoče je bilo vse skupaj resda grozljivo, vendar se vedno trudim biti čim bolj odprta. Tako želim živeti. Na trenutke sem previdna in res sem bila prizadeta, a kljub temu imam raje odprt pristop kot pa to, da me nekdo vedno ustavlja," je razložila zvezdnica, ki je bila kratek čas zaročena še z Lennyjem Kravitzem .

"In v resnici se ni zanimal zame. To seveda danes zanika in trdi, da je bil le prestrašen," je razkrila in dodala, da sta se štiri mesece pozneje in s pomočjo posrednikov začela klicati po telefonu. "Res sem bila zatrapana vanj. Pri njem je trajalo nekoliko dlje časa, čeprav trdi, da to ni res. Ukvarjava se s svojim zakonom in zavedava se, da je pomembno dajati in sprejemati," je o njunem zakonu povedala zvezdnica.

Dejala je tudi, da sta navdušena nad tem, da sta starša dveh deklet, 13-letne Sunday in 10-letne Faith. Zvezdnica je priznala, da njeno družabno življenje ni tako zabavno. "Imam svojo družino in imam svojo notranjo deželo, ki jo zelo rada raziskujem. Vedno raje izberem to, kot pa da bi šla na zabavo," je še priznala.

54-letna Kidmanova se je leta 2001 ločila od Toma Cruisa, s katerim imata dva otroka, 28-letno Bello Kidman Cruise in 26-letnega Connorja Cruisa. Razlog za njuno ločitev naj bi bilo tudi njuno razhajanje glede verskih prepričanj, kajti kot je znano, je igralec goreč pripadnik scientološke cerkve.