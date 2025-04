Nicole Kidman oboževalce navdušila z vročim videoposnetkom

Nicole Kidman je svoje sledilce navdušila z novim vročim posnetkom, ki ga je objavila na družbeno omrežje. Igralka je pozirala v oprijetem enodelnem kostimu, ko se je spogledovala s kamero na balkonu francoske obale. Svoj predrzen videz je kombinirala s črnimi hlačnimi nogavicami. 57-letnica je strmela v kamero, ko je rahel vetrič razpihoval njene valovite blond lase. "Z ljubeznijo iz Francije," je oskarjevka pripisala videoposnetku, ki je bil združen z Lordeino novo pesmijo What Was That .

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Oboževalci in tudi nekatere slavne osebe so se oglasili v komentarjih, kjer so izrazili svoje navdušenje. "Rada te imam," je zapisala igralka Vanessa Hudgens, ena izmed sledilk je dejala: "Kraljica, lepa kraljica," druga pa je dodala: "Tako je nora, rada jo imam."

Zvezdnica si je po napornem začetku leta privoščila oddih v Franciji. Januarja je na podelitvi mednarodnih filmskih nagrad v Palm Springsu prejela častitljivo nagrado. Nekaj dni pozneje se je s svojo 16-letno hčerko Sunday Rose, ki jo ima z Keithom Urbanom pojavila na letni zabavi revije W, ki so jo gostili pred podelitvijo zlatih globusov. V začetku tega meseca pa so jo opazili med snemanjem prihajajoče serije Margo's Got Money Troubles.