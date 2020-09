Nicole Kidman oboževalcem predstavila posvojenega mačka Louisa

Nad njenim dejanjem in prisrčnim hišnim ljubljenčkom niso bili navdušeni le oboževalci, ampak tudi druge zvezdnice, med njimi igralka Charlize Theron in manekenka Lily Aldrige.

Nedavno je Nicole v intervjuju za revijo You že spregovorila o svoji živalski družini in priznala, da ima doma piščance, alpake, 10 ribic in dve mački, Ginger in Snow. Priznala je, da ima izredno rada mačke, vzame pa jih s sabo tudi na sprehod:"Pravkar sem kupila enega od nahrbtnikov, ki so primerni za nošenje majhnih živali."