Nicole Kidman: Otroka sta prekinila stike z mano zaradi vere

V nedavnem intervjuju je na presenečenje novinarjev odgovorila na vprašanje, koliko resnice je v tem, da z otrokoma iz zakona s Cruisom nima skoraj nobenih stikov. Na vprašanje je odgovorila z besedami, da sta se tako Isabella kot Connor po daljšem obdobju življenja z očetom odločila za vero, stike z njo pa popolnoma pretrgala. Kljub temu, da jo je to sprva močno bolelo, je priznala, da jima želi vse najboljše in da jima njune odločitve ne zameri.

Avstralska igralka Nicole Kidman v intervjujih pogosto govori o svoji karieri, težavnem preteklem zakonu z igralcem Tomom Cruisom in trenutni sreči s soprogom Keithom Urbanom , le redko pa odgovarja na vprašanja o svojih otrocih. Znano je, da igralka v času, ko je bila poročena s Cruisom, ni uspela donositi otrok po naravni poti, zato sta se takrat odločila za posvojitev hčerke Isabelle in sina Connorja. Potem ko se je po 11 letih zakona ločila od Toma in se leta 2006 poročila z glasbenikom Keithom, sta se njeno počutje in zdravstveno stanje znatno izboljšala, igralka pa je uspela zanositi in roditi dve zdravi deklici, Sunday in Faith Urban .

Spomnimo, igralka se marca letos ni smela udeležiti sinove poroke – to pa naj bi ji ob upoštevanju Cruisove želje prepovedal kar njen sin, ki naj bi bil namreč popolnoma obseden s svojim očetom in njegovo avtoriteto, po pisanju tujih medijev pa se mu nikdar ni zoperstavil. Isabella, po drugi strani, je nekoliko manj obsedena z očetom in cerkvijo, kljub temu pa velja za eno večjih podpornic scientološke vere.

Nicole nikoli ni izkazala podpore omenjeni veri in cerkvi, ki je igralko označila za''sovražnico vere in duhovno toksično osebo.''Podobno izkušnjo kot jo je s Tomovo obsedenostjo s cerkvijo imela Kidmanova, je kasneje doživela tudi Cruisova tretja soproga, Katie Holmes. Ta se je z njuno hčerko Suri sredi noči izmuznila iz hiše in pobegnila pred Tomom in vplivom cerkve.Po poročanju tujih medijev Cruise danes nima nikakršnih stikov s Suri. Toma je v svet hitro rastoče verske sekte, ki ima veliko pripadnikov iz zvezdniških krogov, vpeljala njegova prva soproga Mimi Rogers.