Nicole Kidman po dolgem času pokazala hčeri

12-letna Sundayin 10-letna Faith Margaret, hčerki igralke Nicole Kidman in glasbenika Keitha Urbana, sta se po dolgem času pojavili v javnosti. Deklici sta se udeležile virtualne podelitve zlatih globusov in ta večer stiskali pesti za svojo mamo Nicole. Ta je letos šla v boj za zlati kipec, saj si je prislužila nominacijo v kategoriji najboljša igralka v televizijski miniseriji ali filmu za vlogo v seriji The Undoing.

Nicole so se ta večer pridružili vsi člani njene družine in ji izkazali podporo ter držali pesti zanjo. Na koncu je žal ostala praznih rok, a večer je bil kljub temu nepozaben, saj je podelitev zaradi pandemije potekala drugače. Čeprav je bila tudi rdeča preproga drugačna, kot smo je bili vajeni, pa je 53-letna nominiranka blestela v čudoviti kreaciji znamke Louis Vuitton.