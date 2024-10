Nicole Kidman po materini smrti prvič v javnosti

Nicole Kidman se je po materini smrti prvič pojavila v javnosti. Igralka se je udeležila revije modne hiše Balenciaga, ki je na pariškem tednu mode predstavila novo kolekcijo, zvezdnica pa je bila dobro razpoložena in je svojim oboževalcem, ki so se zbrali v Franciji, da bi jo pozdravili, tudi pomahala.

Nicole Kidman se je po nenadni smrti matere Janelle Anne Kidman prvič pojavila v javnosti. Zvezdnica je pred mesecem že pripotovala v Benetke na filmski festival, kjer je bila med nagrajenci, ko je prejela žalostno novico, da je umrla njena ljubljena mati. Še pred podelitvijo je odpotovala nazaj v Avstralijo, kjer je žalovala v krogu najdražjih, sedaj pa je znova stopila pod žaromete v Parizu, kjer je obiskala Teden mode.

Nicole Kidman se je po materini smrti vrnila pod žaromete. FOTO: Profimedia icon-expand

57-letna zvezdnica filma A family Affair je za to priložnost oblekla črno obleko z visokim ovratnikom, črne žabe in salonarje z visoko peto, videz pa dopolnila s temnimi sončnimi očali, torbico in nakitom. Novico, da je zvezdnici serije Majhne laži umrla mati, je na filmskem festivalu v Benetkah z javnostjo delila režiserka Halina Reijn, ki je dejala, da je igralka zaradi situacije v družini morala predčasno zapustiti Italijo.

Nicole Kidman je pozdravila oboževalce. FOTO: Profimedia icon-expand

V zahvalnem govoru, ki ga je ob podelitvi nagrade na filmskem festivalu v igralkinem imenu na glas prebrala Reijn, je zvezdnica razkrila, da je že prispela v Benetke, ko je prejela žalostno vest, da je umrla njena ljubljena mati. "Sem v šoku in moram se vrniti k svoji družini, a ta nagrada je zanjo. Ona me je oblikovala, me vodila in me naredila takšno, kakršna sem. Sem več kot hvaležna, da lahko pred vami prek Haline izgovorim njeno ime. Ko se življenje in umetnost združita, je lahko to srce parajoče in moje srce je zlomljeno," je zapisala Kidmanova. Podrobnosti o materini smrti ni razkrila.

Pozneje se je na družbenem omrežju zahvalila oboževalcem in prijateljem za izkazano podporo. "S sestro in družino se želimo zahvaliti za izkazano ljubezen in prijaznost, ki smo jo dobili minuli teden," je v izjavi na družbenem omrežju zapisala zvezdnica. "Vsako sporočilo, ki smo ga prejeli od ljudi, ki so poznali in cenili mamo, nam je pomenilo več, kot lahko izrazimo z besedami. Hvala v imenu celotne naše družine, da cenite našo zasebnost v času, ko skrbimo drug za drugega," je zapisala, ob tem pa dodala še tri fotografije, na katerih je tudi pokojna mati.