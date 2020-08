Nicole Kidman po osmih mesecih objela mamo

Nicole Kidman je s svojimi oboževalci na Instagramu delila poseben trenutek, ko se je znova lahko stisnila v objem k svoji 80-letni mami Janelle.

"Tako dober je občutek, ko lahko spet objamem mamo! Osem mesecev je minilo. Zamudila sem njen 80. rojstni dan, ampak zdaj sem tukaj," je zapisala pod fotografijo ganljivega družinskega srečanja.

Njeni oboževalci se pod objavo hiteli komentirati: "To je resnično čudovito," je nekdo zapisal, drugi pa: "Prepričana sem, da je tudi tvoji mami to všeč tako kot tebi. Mamini objemi so najboljši."; "Uživaj, nič ni lepšega kot to, da lahko objameš svojo mamo."