Nicole Kidman počitnikovala na Islandiji

"Prelepa država in najlepše potovanje," je ob fotografijah, ki so nastale na Islandiji, zapisala Nicole Kidman. 57-letna zvezdnica, ki je na sever odpotovala na luksuzni jahti, je delila nekaj utrinkov, ki so nastali na plovilu, pokazala pa je tudi lepote narave, ki jih ponuja Islandija in si jih je ogledala v družbi sestre Antonie in hčerk.
Nad mladostno igralko in lepo naravo so bili navdušeni tudi njeni sledilci, ki so se oglasili v komentarjih. "Kodri so najboljši. Spominjajo me na tvoje prve filme," je zapisal nekdo, drugi pa dodal: "Lepi kodrasti lasje – tako naravni, seksi in mladostni." Tudi tretji je najprej opazil zvezdničino pričesko: "Kodri? Lepo je to videti!"
Kidmanova, ki je znana po tem, da pred kamero, na rdeči preprogi in fotografiranjih za naslovnice pogosto poseže po lasuljah, v zadnjem času v javnosti pogosto pokaže svoje naravno valovite lase. Mnogi oboževalci tako sklepajo, da je tudi to eden od načinov, kako je začela novo življenjsko obdobje, potem ko se je lani septembra po 18 letih zakona razšla s pevcem Keithom Urbanom.
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