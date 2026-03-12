Naslovnica
Tuja scena

Nicole Kidman prekinila molk po ločitvi

Los Angeles, 12. 03. 2026 08.54 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
E.M.
Nicole Kidman

"Vedno se bom gibala proti dobremu," je po odmevni ločitvi jasna Nicole Kidman, ki je za revijo Variety prekinila molk o težkem razhodu. "Vztrajam pri prepričanju, da smo družina, in to bomo tudi ostali," je še bila jasna 58-letnica, ki je prva vložila zahtevo za ločitev od country glasbenika Keitha Urbana.

Hollywoodska zvezdnica Nicole Kidman je prvič po odmevni ločitvi od dolgoletnega soproga Keitha Urbana spregovorila o težkem razhodu, o katerem je bilo v medijih prelitega veliko črnila. "Vedno se bom gibala proti dobremu. Hvaležna sem za svojo družino in za to, da jo ohranjam takšno, kot je, ter da grem naprej. To je to."

Nicole Kidman
Nicole Kidman
FOTO: AP

V nadaljevanju je reviji Variety povedala še: "O vsem ostalem ne razpravljam iz spoštovanja. Vztrajam pri prepričanju, da smo družina, in to bomo tudi ostali." V intervjuju je pohvalila svoji "dragi in lepi deklici", 17-letno Sunday in dve leti mlajšo Faith, ki sta po besedah slavne mame "nenadoma postali ženski".

Spomnimo, novica o koncu skoraj 20 let dolgega zakona med igralko in glasbenikom je javnost presenetila preteklo leto. Po poročanju tujih medijev sta po 19 letih zakona podpisala sporazum, s katerim sta se odrekla plačevanju preživnine, s podpisom pa sta se prav tako strinjala, da vsak izmed njiju pokrije svoj del stroškov, ki so nastali v postopku.

Nicole Kidman in Keith Urban uradno ločena

Sodnik v Tennesseeju je dogovor odobril in tako zdaj že nekdanjima zakoncema predal tudi moč odločanja, kako si bosta delila skrbništvo. Najstnici bosta 306 dni na leto preživeli z mamo, vsak drugi vikend pa z očetom.

Nicole Kidman ločitev keith urban

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Odisej25
12. 03. 2026 10.19
Vsekakor je ta ločitev vredna občudovanja. Ločila sta se brez prepira in pranja umazanega perila. Nedvomno je bila (in še vedno je ) ena najbolj privlačnih žensk. Zafrustrirani nergači tipa golobove drobtinice pa nakladajo vsepovsod in vedno, vedno žalijo. Taki pač ste janšejebci.
Odgovori
0 0
devlon
12. 03. 2026 09.42
Za moje pojme ena najbolj seksipilnih žensk.
Odgovori
+0
1 1
golobove drobtinice
12. 03. 2026 10.02
Umetna.
Odgovori
-1
0 1
