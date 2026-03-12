Nicole Kidman prekinila molk po ločitvi

Hollywoodska zvezdnica Nicole Kidman je prvič po odmevni ločitvi od dolgoletnega soproga Keitha Urbana spregovorila o težkem razhodu, o katerem je bilo v medijih prelitega veliko črnila. "Vedno se bom gibala proti dobremu. Hvaležna sem za svojo družino in za to, da jo ohranjam takšno, kot je, ter da grem naprej. To je to."

V nadaljevanju je reviji Variety povedala še: "O vsem ostalem ne razpravljam iz spoštovanja. Vztrajam pri prepričanju, da smo družina, in to bomo tudi ostali." V intervjuju je pohvalila svoji "dragi in lepi deklici", 17-letno Sunday in dve leti mlajšo Faith, ki sta po besedah slavne mame "nenadoma postali ženski".

Spomnimo, novica o koncu skoraj 20 let dolgega zakona med igralko in glasbenikom je javnost presenetila preteklo leto. Po poročanju tujih medijev sta po 19 letih zakona podpisala sporazum, s katerim sta se odrekla plačevanju preživnine, s podpisom pa sta se prav tako strinjala, da vsak izmed njiju pokrije svoj del stroškov, ki so nastali v postopku.